قضية الطفل عدنان…المتهم الرئيسي يخوض إضرابا عن الطعام والمحكمة تؤجل الجلسة

قضت محكمة الإستئناف في مدينة طنجة، قبل لحظات، تأجيل جلسة محاكمة قاتل الطفل عدنان، إلى غاية 12 من شهر يناير المقبل، بطلب من دفاع المتهم.

وقال المحامي عبد المنعم الرفاعي، أحد أعضاء هيأة دفاع الطفل عدنان، في تصريح ل”اليوم24″، “إن دفاع المتهم التمس من هيأة الحكم التأجيل، بسبب الإضراب عن الطعام، الذي يخوضوه، المتهم الرئيسي في جريمة قتل عدنان”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن “المتهم الرئيسي مضرب عن الطعام، داخل السجن المحلي”.

ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، وقتله أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير، بقاصر يقل عمره 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف والاحتجاز، المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة واخفاءها وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.

