بعد 6 سنوات من الغياب عن الغناء.. أسامة البسطاوي يعود بـ”ديو” مع كريمة غيث

قرر الفنان أسامة البسطاوي، العودة إلى الغناء، بعد 6 سنوات من الغياب عنه، إذ اكتفى، طوال هذه المدة بالتمثيل، وستشاركه في عمله الجديد الفنانة كريمة غيث، التي بدورها غابت عن ساحة الإصدارات سنتين.

وأعلن كل من أسامة البسطاوي، وكريمة غيث، عودتهما من خلال الإعلان، ليلة أمس الاثنين، عن عمل مشترك يجمعهما، يحمل عنوان “كولي كولي”.

وقال أسامة البسطاوي حول العمل:” أخيرا، وبعد 6 سنوات غياب عن الساحة، سأصدر أغنية جديدة اشتغلت فيها بكل حب والصديقة والممثلة الرائعة كريمة غيث” .

واجتمع أسامة البسطاوي، وكريمة غيث، من جديد، بعد مشاركتهما في بطولة الفيلم التلفزي “راجل المرا”، الذي بث في رمضان الماضي.