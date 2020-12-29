الجيش السوداني يتعهد بعدم التفريط في حدوده مهما كلفه الأمر

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

تعهد الجيش السوداني بعدم التفريط في شبر من أرض بلاده، مؤكداً أنه سيعزز انتشاره في المناطق الحدودية مع إثيوبيا.



وقال نائب رئيس الأركان السوداني، الفريق ركن خالد عابدين الشامي: "لن نفرط في شبر واحد من أراضي بلادنا بالفشقة حتى الحدود الدولية".

وبحسب وكالة السودان للأنباء، أكد الشامي عدم وجود نية لديهم بالاعتداء على الآخرين والعمل بكل تجرد وفقاً لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تتقدم في كل يوم من أجل استرداد كل أراضي السودان.

وحيّا منظومة الدفاعات الصناعية السودانية التي وفرت كافة الاحتياجات القتالية للجيش من الذخيرة والصواريخ والطائرات وجميعها من صناعة محلية.

الفريق الشامي أشاد كذلك بسكان ولاية القضارف شرقي السودان لدعمهم الكبير والمتفرد للقوات المسلحة، داعيا لوحدة الصف وتجاوز الصغائر والمرارات من أجل الوطن وعزته وكرامته.

كما تعهد بدعم المنطقة الشرقية والارتقاء بها لصد أي عدوان يستهدف البوابة الشرقية للبلاد.

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية منذ أسابيع معارك ضارية، بينما تجري مساع سياسية ودبلوماسية بين البلدين لوضع حد لهذا النزاع.

كانت إثيوبيا أكدت اهتمامها وحرصها على العلاقات مع السودان، مشددة على أنها تتحرك بقوة لإيجاد حل لأزمة الحدود بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي له الثلاثاء، قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، إن بلاده حريصة ومهتمة بالعلاقات مع السودان.

وتمسك مفتي بأن الحكومة الإثيوبية تبذل "جهدا لفضح الأيادي الخارجية" التي تعبث بهذه العلاقات ولن تمنحها فرصة