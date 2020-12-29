شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور "كورونا المتحور" في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الامارات ، د. عمر الحمادي، ثبوت وجود حالات محدودة في دولة الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة.

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