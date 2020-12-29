الصحة العالمية: العالم غير جاهز لمكافحة جائحات مستقبلية

■ «بيوإنتيك»: نمتلك شبكة شاملة من الطاقات الإنتاجية للقاح

■ الكويت تستأنف الرحلات الجوية بدءا من السبت ِ

■ استئناف الدراسة عن بُعد فـي الإمارات

■ الأردن يحجز مليون جرعة من لقاح (فايزر)

■ الرئيس اللبناني يعتزم تلقي اللقاح

■ تصاعد الإصابات باللاذقية فـي سوريا

■ بدء التجارب السريرية للقاح الإيراني

■ البرازيل تعتزم إغلاق شواطئ ريو دي جانيرو

■ إسبانيا تسجل أسماء رافضي تلقي اللقاحات

■ روسيا تختبر عقارا جديدا بالأجسام المضادة

■ إصابات بسلالتين جديدتين فـي اليابان والهند

■ ضوء أخضر لإجراء تجارب على لقاح جانسن بالفلبين

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

حذّرت منظمة الصحة العالمية بأنه رغم شدة جائحة “كوفيد19” التي أوقعت أكثر من 1,7 مليون وفاة حتى الآن وعشرات ملايين الإصابات في غضون عام، يتعيّن بإلحاح الاستعداد “للأسوأ”. وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين في المؤتمر الصحفي الأخير لهذا العام للمنظمة التي تقف في الخط الأمامي في مكافحة أسوأ جائحة شهدها العالم منذ مئة عام، “إنه جرس إنذار”. من جهته اعتبر بروس إيلوارد مستشار منظمة الصحة العالمية أنه رغم الإنجازات التي تحقّقت على صعيد مكافحة “كوفيد19” بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي، لا يزال العالم بعيدا من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.

من جهة ثانية، أعلنت شركة “بيوإنتيك” الألمانية للدوائيات، التي طورت لقاحاً مضاداً لكورونا بالاشتراك مع “فايزر” الأميركية، أنها تمتلك “شبكة شاملة من الطاقات الإنتاجية في أوروبا”. وقالت متحدثة باسم الشركة إنه إلى جانب تصنيع المواد الأولية في مصنع الشركة في ماينتس، هناك أيضاً أجزاء أخرى من الإنتاج تتم على سبيل المثال لدى شركات شريكة مثل ديرما فارم القريبة في ولاية سكسونيا آنهالت وشركة بوليمون في العاصمة النمساوية فيينا، وإلى جانب ذلك، فإن اللقاح يتم إنتاجه جزئياً وتعبئته تحت اسم كوميرناتي في مصنع شركة فايزر في مدينة بورس البلجيكية، وذكرت المتحدثة أنه إلى جانب هذا هناك شبكة فايزر في الولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 81 مليونا و769 ألفا و 157 حالة، في حين بلغت الوفيات مليونا و784 ألفا و70 حالة، بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت الكويت استئناف الرحلات الجوية اعتبارا من السبت القادم 2 يناير، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، وفي الإمارات كشفت وزارة التربية والتعليم عن سيناريو الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقته يوم الاحد المقبل. حيث سيتم استئناف الدراسة “عن بعد”، لجميع الطلبة وفق الجداول المدرسية السّابقة في الفصل الدراسي الأول، وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالتي وفاة و1506 إصابات جديدة بالفيروس.

الى ذلك، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أنّ بلاده حجزت مليون جرعة من لقاحات “فايزر ـ بيوإنتيك”، مؤكداً أنّ الدفعات الأولى ستصل نهاية يناير أو مطلع فبراير المقبل.

في لبنان أعلنت الرئاسة أن الرئيس ميشال عون سوف يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، نافية ما تردد عن امتناع الرئيس عن تلقيه. وفي سوريا قال مدير مستشفى تشرين الجامعي إن أعداد الإصابات في مدينة اللاذقية، على الساحل السوري تضاعفت، وإن المحافظة وصلت إلى ذروة الوباء، في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 61 وفاة، في الجزائر أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاغيت بالصحراء الجزائرية، عن إلغاء كل النشاطات المتعلقة بالاحتفال برأس السنة في إطار مواصلة الإجراءات الخاصة بمكافحة الجائحة.

دوليا، بدأت إيران أمس أول حقن بشري ضمن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح مضاد لكورونا تم تطويره محليا في ايران، وجرى تطعيم 3 أشخاص، من بين 56 شخصا تطوعوا للحصول على اللقاح في هذه المرحلة. من جانبها، تعتزم السلطات البرازيلية إغلاق شواطئ مدينة ريو دي جانيرو خلال احتفالات رأس السنة للمساعدة في كبح تفشي فيروس كورونا المستجد، وفي إسبانيا قال وزير الصحة سلفادور إيا إن بلاده ترغب في استخدام سجل لمراقبة مواطنيها الذين يرفضون التطعيم ضد كوفيد19، حسبما قال في تصريح لمحطة لا سيكستا التلفزيونية، من جهته، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”، إن “بلاده تلقت 6000 جرعة من اللقاح الروسي المضاد لمرض كوفيد19”. بدورها بدأت أيسلندا توزيع أول جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، حيث تلقى أربعة من أفراد فرق الرعاية الصحية اللقاح خلال بث مباشر. الى ذلك، قال رئيس معهد “جماليا” الروسي إن بلاده ستجري في العام الجديد تجارب على عقار جديد بالأجسام المضادة لمرض كوفيد19. وتطلب روسيا من مرضى فيروس كورونا التبرع ببلازما الدم الغنية بالأجسام المضادة لإجراء الأبحاث لتطوير العقار.

آسيويا، قالت الحكومة اليابانية إنها رصدت حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا، فيما كشفت الهند عن 6 إصابات بالسلالة الجديدة التي ظهرت أول مرة في بريطانيا لأشخاص عائدين منها منذ أسابيع. من جهتها وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح واق من مرض كوفيد19 من إنتاج شركة “جانسن” التابعة لجونسون اند جونسون. في حين توقع إندونيسيا اتفاقيات لشراء لقاحات كورونا مع شركتي “فايزر” و”أسترازينيكا”، حيث تستعد لتفشي الفيروس بعد إجازة نهاية العام.