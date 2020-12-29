بشار رسن لاعباً لنادي قطر

رياضة 2020-12-29 | 17:01 1,173 مشاهدة اختار نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، بشار رسن، وجهته المقبلة بعد نهاية رحلته في الدوري الايراني.

وانهى رسن عقده مع بيرسبوليس الايراني بالتراضي بين الطرفين. وقال بهروز دزهبود وكيل اعمال رسن في حديث لـ الخليج 365 ان "بشار رسن رسن اختار نادي قطر وسيوقع على عقد انضمامه رسمياً خلال ساعات". وكانت اندية الريان والدحيل قد ابدت رغبتها بالتعاقد مع رسن، لكن قطر انهى المفاوضات مبكراً. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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