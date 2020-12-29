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'كورونا المتحور' يصل إلى الإمارات

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أعلنت الإمارات، الثلاثاء، رصد إصابات محدودة بفيروس المتحور، الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا.
وأفادت السلطات الصحية في الإمارات بـ"‏ثبوت وجود حالات محدودة في دولة الإمارات‬ مصابة بالطفرة الجديدة من ‫ تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة".

جدير بالذكر أن لبنان هي ثالث دولة عربية تظهر فيها إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا، بعد لبنان والأردن.

وتسبب ظهور سلالة فايروس كورونا الجديدة في بريطانيا في فرض قيود على السفر مع عشرات البلدان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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