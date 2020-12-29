مصرع ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي بحادث سير في المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، انتشال جثث ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي لقوا مصرعهم جراء حادث سير في محافظة المثنى.

وقالت المديرية، إن "فرقها في محافظة المثنى، تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق وانتشال ثلاث جثث متفحمة على الطريق السريع الرابط بين محافظة المثنى والديوانية نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع بيك اب عسكرية تابعة إلى الحشد الشعبي وعجلة صالون نوع بيجو ادى الى احتراق العجلتين على الفور".



وأوضحت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "فرق الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق وإخراج الجثث من الحطام ونقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة"، مبينةً أن "سبب الحادث كان نتيجة قلة الانتباه والسرعة العالية".

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