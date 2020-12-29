زاخو يلحق الخسارة الاولى بالزوراء في موسم 2020-2021

رياضة 2020-12-29 | 16:06 1,530 مشاهدة الحق فريق زاخو، الخسارة الاولى بفريق الزوراء بعدما تغلب عليه 1-0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي، اليوم الثلاثاء.

واقيمت المواجهة في اطار مباريات الاسبوع الحادي عشر من المسابقة. هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب زياد احمد في الدقيقة 70. الفوز ارتقى بزاخو الى النقطة 17 في المركز الخامس، فيما هبطت الخسارة بالزوراء الى المركز السابع برصيد 16 نقطة. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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