وزير التربية يصادق على 'تكييف' المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية

وقالت الوزارة، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي يصادق على تكييف المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية ( التعليم العام، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين، والتعليم المسرع)".

وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن ذلك يأتي "انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية وانتشار فايروس كورونا".

