وزير التربية يصادق على 'تكييف' المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، مصادقة وزيرها علي حميد الدليمي، على "تكييف" المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية.
وقالت الوزارة، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي يصادق على تكييف المناهج الدراسية للصفوف غير المنتهية ( التعليم العام، مدارس ثانوية كلية بغداد والمتميزين، والتعليم المسرع)".
وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن ذلك يأتي "انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية وانتشار فايروس كورونا".
وأضافت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن ذلك يأتي "انسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية وانتشار فايروس كورونا".
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