وزير الطاقة الايراني يتعهد للكاظمي باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل

تعهد وزير الطاقة الايراني رضا اردکانیان، الثلاثاء، باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين".
واضاف ان "رئيس الوفد الإيراني نقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون".
وتابعت ان "اردكاني نقل تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية".
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