اللاجئون السوريون.. هربا من نار الحرب إلى نار التخريب

ما أن يقترب فصل الشتاء حتى يتخوف هؤلاء من قسوته، لكنهم اليوم يواجهون هذه النيران، التي أضحت بخيامهم رمادا ودخانا.
هجرتهم الحرب عن وطنهم الأم، سوريا، ووجدوا على هذه الأرض، وتحت هذه الخيام مأوى.
مخيم النازحين السوريين في منطقة المنية شمال لبنان، أحرقه شبان لبنانيون بعد مشاجرة مع عمال سوريين داخل المخيم.
فنزح مئات اللاجئين السوريين في لبنان من جديد، وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية فأن الحادث وقع في منطقة المنية شمالي لبنان في أعقاب مشاجرة بين أسرة محلية وعمال سوريين يعيشون في المخيم.
الجيش اللبناني يضبط 8 متهمين بإحراق مخيم للاجئين السوريين
وأضافت الوكالة الوطنية اللبنانية، أن 3 أشخاص أصيبوا في المشاجرة، دون تحديد سبب النزاع.
وأعلن الجيش اللبناني، لاحقاً، أنه اعتقل 8 أشخاص بعدما دفع خلاف مجموعة من اللبنانيين لإحراق مخيم غير رسمي للاجئين السوريين في شمال البلاد.
وقال بيان للجيش: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بحنين- المنية (شمال)، مواطنين لبنانيين وستة سوريين على خلفية إشكال فردي وقع في البلدة بين مجموعة شبان لبنانيين وعدد من العمال السوريين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
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