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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحمادي يكشف عن مستجدات الوضع الصحي في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة عن مستجدات الوضع الصحي في الإمارات ثبوت وجود حالات محدودة في دولة الإمارات مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات.
واستعرض الحمادي بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي في دولة الإمارات خلال 7 أيام، وفي الفترة ما بين 23-29 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 9949 حالة، في حين كان مجموع حالات الوفاة 20 شخص، ليكون بذلك معدل الوفيات 0.3%، وهو من أقل النسب عالمياً.
وأضاف الحمادي أن حكومة الإمارات رفعت من كفاءة الإجراءات الوقائية عن طريق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل إتمام عمليات التعقيم واستخدام نظام الاستشارات عن بعد لأصحاب الأمراض المزمنة.
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