150 ألف جرعة مجهولة لإنقاذ إيران

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ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس جمعية الهلال الأحمر في البلاد، قوله إنه يتوقع أن يتم استيراد اللقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الأميركية فايزر بحلول 19 يناير، بناء على التنسيق مع مجموعة من المتبرعين في الولايات المتحدة.وقال كريم همتي، مدير الهلال الأحمر، «إن المنظمة تخطط لتلقي مليون جرعة إضافية من اللقاح، ومن المتوقع أن تأتي من الصين»، وأشار إلى أن اللقاحات ستقدم للمواطنين مجانا. وأعلن المسؤولون الإيرانيون سابقا أن استيراد لقاح فايزر، الذي يجب شحنه وتخزينه في درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر، يمثل تحديات لوجستية كبيرة لإيران.
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