شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: الجزيرة يواجه العين بهدف الفوز فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احترامه الكبير للعين، وذلك قبل مواجهة الفريقين في قمة مباريات المرحلة 12 من دوري الخليج العربي، وقال: «نواجه فريقاً يتمتع بقوة بدنية عالية لذلك علينا أن نستعد كما يجب، وعلينا الآن تقديم مستوى أفضل أمام فريق كبير نظهر له الاحترام اللازم، لكننا ذاهبون للعين لخوض المباراة بنية الفوز والفوز فقط».

وعن الحالة البدنية والغيابات، كشف مدرب الجزيرة عن غياب ايزيكيل لتواجده في قائمة الإصابات بجانب العطاس وعموري، ولكن الفريق يسترد جهود محمد ربيع العائد من الإيقاف، فيما يفقد الجزيرة جهود مدافعه المتميز الصربي ميلوس.

وأوضح المدرب الهولندي أن حديثه بعد مباراة عجمان فهم عنه أنه بسبب الإنذار الذي تعرض له المدافع الصربي وسيغيب بسببه عن مباراة العين، وقال: «أنا لم اقصد بالأمر إيقاف ميلوس فقط، ولكنني تحدثت عن الأمر بشكل عام، وأكرر مجدداً أنني احترم كل القوانين واللوائح».

وأشار كايزر إلى أنه متفاجئ من تعليقات الكثيرين على التغييرات التي أجراها على تشكيلة مباراة عجمان، مبيناً أن عبدالله إدريس شارك كثيراً في الموسم الماضي، وسالم راشد بدأ مسيرته في الطرف الأيمن، كاشفاً أن هناك لاعبا شابا صغير السن سيعوض غياب ميلوس في قلب الدفاع أمام العين.

وتوقع كايزر أن تكون الحظوظ متقاربة والمباراة متكافئة بين الجزيرة والعين، وقال إنه يملك خبرات سابقة أمام العين، وذكر أن العين في تشكيلته الحالية يعتمد على القوة البدنية، لذلك يجب على الجزيرة المحافظة على أسلوبه المعتاد.