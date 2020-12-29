شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: ديربي العين والجزيرة يتطلب استراتيجية مختلفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين أن فريقه مقبل على مواجهة قوية للغاية أمام الجزيرة، في قمة مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن مباريات الفريقين دائماً ما تتسم بالخصوصية والأهمية، وقال: «ندرك جيداً أن منافسنا يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم، الأمر الذي وضعه في الصدارة بالشراكة مع الشارقة وهو ما يؤكد أن مباراتنا معه تمثل تحدياً مهماً وستكون بالتأكيد صعبة، وشخصياً أفضل تلك النوعية من المباريات، وحظوظ الفريقين في الفوز متساوية بنسبة 50% لكلاهما، ويتوجب علينا المحافظة على مستوى التركيز العالي طوال زمن المباراة».

وتابع: «وضعنا الاستراتيجية التي ستمكننا من تحقيق النتيجة القوية، مع الوضع بالاعتبار أن الجزيرة يضم في صفوفه لاعبين جيدين ويلعبون بأسلوب جيد، وفي الوقت نفسه لدينا فريق يتمتع باللاعبين الذين يمتلكون المهارة العالية، وسنعمل على الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضنا وحصد النقاط الثلاث، ولسوء الحظ لن تتواجد الجماهير خلفنا في المدرجات لمساندتنا ومساعدتنا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز في مباراة «الديربي».