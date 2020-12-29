شكرا لقرائتكم خبر عن رهن قطعة أرض بمليار درهم في نخلة جميرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الثلاثاء تسجيل 225 مبايعة بقيمة 370.05 مليون درهم، منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 74.51 مليون درهم و203 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 295.54 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الممزر تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.62 مليار درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 168.98 مليون درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 1.45 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 159 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 148.17 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 40 مليون درهم.

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