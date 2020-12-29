شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة لاعبات العالم يشاركن في بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات التي ستقام في الفترة ما بين 5 - 13 يناير 2021 بمدينة زايد الرياضية، 4 من أفضل 10 لاعبات للتنس في العالم هن: الأمريكية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، والأوكرانية المصنفة الخامسة عالمياً إلينا سفيتولينا، والتشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بآخر لقبين في 2020 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وتنضم إليهن مجموعة من بطلات رولان جاروس السابقات الإسبانية جاربين موجوروزا، واللاتفية يلينا أوستابينكو، والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبات الصاعدات أمثال الأمريكية كوكو جوف، والروسية إيلينا ريباكينا، والبلجيكية إليز ميرتنز، والتشيكية ماركتا فوندروسوفا.

كما توجد في البطولة الأرجنتينية ناديا بودورسكا الواصلة إلى نصف نهائي رولان جاروس 2020، والتونسية أنس جابر الواصلة إلى ربع نهائي جراند سلام مرتين، جنباً إلى جنب مع السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة رقم 12 عالمياً، واليونانية ماريا سكاري المصنفة 22 عالمياً.

كما تشارك في البطولة الأمريكيات آماند أنينسيموفا، صابرينا سانتامرايا، كيثلين كريستيان، واليكسيا جواريشي، والكنديات ليلى فرنانديز وشارون فيشمان، والإسبانيتين سارة سوربيس - باولا بادوسا.

وفي منافسات الزوجي تتصدر المشهد كل من: البيلاروسية ميرتنز والبلجيكية سابالينكا، والتشيكيتان باربورا كريجيكوفا وكاترينا سينياكوفا.

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