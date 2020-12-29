شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب نادال وفيدرر في مجلس لاعبي رابطة كرة المضرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيواصل كل من الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، المصنفان ثانياً وخامساً عالمياً توالياً، عمله في مجلس لاعبي رابطة كرة المضرب العالمية حتى يونيو 2022 بعد إعادة انتخابهما، بحسب الرابطة التي كشفت الثلاثاء عن تشكيلة المجلس الداخل في صراع مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً.

وأوضحت الرابطة «إيه تي بي»: «سيُنتخب الرئيس ونائبه لدى عقد مجلس اللاعبين الجديد اجتماعه في 2021».

وإلى الأسطورتين نادال وفيدرر المتوجين سوياً بلقب 40 بطولة كبرى، تم انتخاب الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم، الأسترالي جون ميلمان، الجنوب إفريقي كيفن اندرسون، الأسكتلندي أندي موراي والبرازيلي برونو سواريس.

وعاد الفرنسي جيل سيمون إلى المجلس الذي يكمله القادمان الجديدان الإسباني بابلو أندوخار والنيوزيلندي ماركوس دانيال، بالاضافة إلى ممثلي اللاعبين المعتزلين والمدربين البريطاني كولين دوديسويل والفنزويلي دانيال فالفيردو.

كان ديوكوفيتش يرأس المجلس حتى عام 2020، عندما قرر إنشاء اتحاد لاعبين مستقل عن الرابطة: اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفين «بي تي بي إيه».

ولقي ديوكوفيتش دعم الكندي فاسيك بوسبيسيل والأمريكيين جون ايسنر وسام كويري، فيما دعا نادال وفيدرر إلى «الوحدة، بدلاً عن الانفصال».

ويأمل «نولي» من خلال الاتحاد الجديد المستقل دعم مصالح اللاعبين، لا سيما فيما يتعلق بجوائز الدورات، وأكد الصربي في أغسطس الماضي: «هذه ليست نقابة، لا ندعو إلى المقاطعة، لا ننشئ كياناً موازياً».

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