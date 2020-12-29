شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تواصل الارتفاعات القياسية.. أسواق العالم تكتسي بالأخضر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية، الثلاثاء، انتعاشها لليوم الثاني على التوالي، وفي ظل ذلك اكتست معظم المؤشرات الآسيوية ـ باستثناء شنجهاي ـ والأوروبية ـ باستثناء مؤشر ميلانو ـ باللون الأخضر، فيما استمرت المؤشرات الأمريكية في ارتفاعاتها القياسية.

وفي بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تداولات، الثلاثاء، لمستويات قياسية جديدة، مع التفاؤل بشأن التحفيز واللقاح.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون في وقت متأخر، الاثنين، لزيادة المدفوعات المباشرة للأفراد إلى 2000 دولار، من 600 دولار المدرجة في حزمة الإغاثة التي وقعها الرئيس دونالد ترامب مؤخراً، ومع ذلك، يعارض الجمهوريون في مجلس الشيوخ المدفوعات المباشرة الأكبر على الرغم من مطالب ترامب، وكشفت بيانات اقتصادية نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة في 6 سنوات.

وسجلت جميع المؤشرات مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» بنحو 0.6%، أو ما يعادل 160 نقطة إلى 30573 نقطة، كما زاد «ستاندرد أند بورز» بنسبة 0.5% إلى 3753 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 0.4% إلى مستوى 12951 نقطة.

الأسهم الأوروبية

واصلت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مكاسبها في نهاية العام، إذ تدعمت آفاق النمو العالمي باتفاق تجارة مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وآمال في زيادة حزمة التحفيز الأمريكية وحملة التسابق في منطقة اليورو للتطعيم بلقاحات كوفيد-19.

وصعد المؤشر ستكوس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، ليرتفع للجلسة الخامسة على التوالي ويبلغ قمة عشرة أشهر جديدة.

وارتفعت الأسهم البريطانية بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، إذ قفز المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية 1.6 بالمئة بعد إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين الجانبين يوم الخميس.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة وواصل ارتفاعه القياسي، إذ ربحت الأسواق العالمية بدعم آمال في أن حزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة سيجري رفع حجمها.

وكان سهم مجموعة ساب للبرمجيات أكبر الداعمين للمؤشر داكس بعد أن تقدمت وحدتها كوالتريكس إنترناشونال بطلب لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بما يصل إلى 100 مليون دولار.

أسهم اليابان عند قمة 30 عاما

أغلق المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء عند قمة أكثر من 30 عاما، إذ تحسن الإقبال على المخاطرة بدعم آمال في زيادة حجم حزمة مساعدات أمريكية مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 2.66 بالمئة إلى 27568.15 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 16 أغسطس آب 1990، في حين سجل أيضا أكبر مكاسبه اليومية منذ منتصف يونيو حزيران.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 بالمئة إلى 1819.18 نقطة، وهو أفضل مستوى عند الإغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وقال تاكاشي هيروكي كبير المحللين لدى مونيكس سكيوريتيز «المستثمرون الذين يشترون الأسهم اليوم يكوّنون مراكز جديدة لعام 2021».

صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الاثنين لصالح تلبية مطلب الرئيس دونالد ترامب بشأن مدفوعات تحفيز بقيمة ألفي دولار للأمريكيين المؤهلين، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت بشأنه.

وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. وكان قطاعا شركات الطيران والنقل البري المرتبطان بالدورة الاقتصادية من بين أكبر القطاعات ربحا في البورصة الرئيسية.

(رويترز)