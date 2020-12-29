شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة بطولة الفجيرة الإلكترونية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أجريت مراسم قرعة بطولة الفجيرة الإلكترونية الأولى لكرة القدم، «فيفا 21»، التي تنظمها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول»، خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

حضر اللقاء الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، خالد الظنحاني رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعيد الكياني المشرف العام، وعلي البلوشي مدير البطولة، وعدد من الإعلاميين، واللاعبين المشاركين..

وأعلن الظنحاني أن عدد المشاركين في البطولة 64 لاعباً من مختلف إمارات الدولة، يتنافسون على مدى 7 أيام بواقع مباراتين لكل لاعب تقام عبر جهاز «بلاي ستيشن»، بحيث يتأهل الفائز إلى الدور التالي، بينما يخرج الخاسر وصولاً إلى المباراة النهائية، لافتاً إلى أن البطولة ستحظى باستضافة نخبة من كبار المسؤولين، ونجوم الكرة، والفنانين، والمثقفين، ومؤثري التواصل الاجتماعي، كما أنها ستحفل بالعديد من الجوائز المالية والمفاجآت المميزة للمشاركين، إضافة إلى فعاليات ترفيهية وثقافية مصاحبة لكل الفئات العمرية، مثل فقرات موسيقية، وجلسات قراءة وحصص تدريبية لتطوير الذات يقدمها متخصصون في مختلف المعارف والعلوم، والجوانب الحياتية.

وأشار الظنحاني إلى أن البطولة حظيت باهتمام لافت وتفاعل عميق من المسؤولين، وأفراد المجتمع، لما لها من أهمية في تغيير السلوك السلبي لدى الناشئة والشباب، الناتج عن انشغالهم بالألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف، وتنمّي السلوك العدواني لديهم، مؤكداً حرص جمعية الفجيرة الثقافية على تقديم أفضل المبادرات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، لما فيه خير الوطن، وأبنائه، والمقيمين على أرضه الطيبة.