شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد حلاوة: تسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء لـ1000 حالة بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية، إن الحزب يدعم الشعب المصرى والقيادة السياسية، والسياسة التى ينتهجها لرفع العبء عن كاهل الشعب المصرى، وهو ما دفعه إلى تبنى دفع مستحقات التصالح فى مخالفات البناء عن غير القادرين بعدد من المحافظات، ومن بينها محافظة القليوبية.

وأكد "حلاوة" لـ ”الخليج 365”، أنه تم اليوم الثلاثاء تسلم 200 حالة من المستحقين وغير القادرين من أبناء المحافظة لتسديد قيمة التصالح بمخالفات البناء عنهم، موضحا أن تم تسليم 800 حالة من قبل ليكون إجمالى الحالات التى تم دفع قيم التصالح فى مخالفات البناء عنهم بالمحافظة 1000 حالة من غير القادرين.

وأضاف "حلاوة"، أن حزب مستقبل وطن يؤكد على دوره بين الشعب بكافة أطيافه، قائلا: "وده دورنا إننا نكون بين الشعب لتقديم كل سبل الدعم لهم لنيل حياة كريمة فى وطنهم الغالى مصر"، مشيرا إلى أنه تم فحص جميع الحالات التى تقدمت لأمانة الحزب بالقليوبية وفروعها بكل المدن، وتم تحديد 1000 حالة من غير القادرين والمستحقين لدفع قيمة التصالح عنهم، وبالفعل تم الانتهاء من تسديد قيمة التصالح عنهم وتسليمهم الخطابات اللازمة.