شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس النواب: 540 نائبا تسلموا بطاقة العضوية فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعى الثانى (2021-2026) من إجراءات استخراج بطاقة العضوية من أصل 564 نائباً بنظامى الفردى والقائمة، بنسبة بلغت 96%.

وقال فوزى، بالمؤتمر الصحفى، الذى عقده فى ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية على مدار الـ6 أيام المخصصة، حالت ظروف سفرهم دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.

وأضاف فوزى، أن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعى متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.

وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين علي المجلس.. وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".

ولفت محمود فوزى إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زحاما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعى الثانى مثمراً.

واختتم فوزى حديثه بتوجيه الشكر لكل من للهيئات البرلمانية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدى، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفنى وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيداً فى الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها للأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.