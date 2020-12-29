شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مستقبل وطن بالقليوبية: الدولة حريصة على دعم غير القادرين بسداد قيمة التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عاطف أبو ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالقليوبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن حزب مستقبل وطن حرص على المشاركة بفعالية فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم غير القادرين على سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء، والتسهيل عليهم بكافة الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة من قبل رئاسة الوزراء والتى من المقرر أن تنتهى نهاية ديسمبر الجارى.

وأضاف "أبو ناصر" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم تنظيم احتفالية اليوم الثلاثاء لتسليم الدفعة الأخيرة من المستحقين وغير القادرين على سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء، بإجمالى 1000 حالة من أبناء القليوبية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن داعم للدولة المصرية وأن المكون الرئيسى للدولة هو الشعب المصرى.

وأوضح، قانون التصالح فى مخالفات البناء سهل وصول كافة الخدمات بشكل قانونى للمستحقين، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة والقانونية لبناء الأدوار اللازمة على المنزل، مشيرا إلى أن القنوات المضللة هولت من القانون وحشدت ضده لكن إرادة الشعب المصرى قوية وصارمة وأن القانون فى صالح المواطن المصرى أولا.

واستطرد: "حزب مستقبل وطن داعم للمواطن المصرى، وأن تبنى الحزب للمبادرة هو رد جزء من الجميل، وإحنا مش بنمن على حد، دا حق الشعب تجاهنا".