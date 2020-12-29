شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسانين توفيق بعد فوزه بشخصية العام: التحول الرقمى أهم أدوات التواصل مع أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، الفائز بشخصية عام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى، وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA الدولية، إنه أول مصرى يفوز بهذه الجائزة، مؤكد أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى أحد أهم أدوات التواصل بين مصر ودول أفريقيا.

وشدد توفيق فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانية، على ملف التحول الرقمى، يحظى باهتمام القيادة السياسية منذ توليها مقاليد البلاد، فضلا عن الاهتمام البالغ بتعميق العلاقات المصرية الافريقية.

وأشار حسانين توفيق، إلى أن هناك تطور ملموس تشهده مصر فى مختلف المجالات، وأى تحرك أوروبى يبدأ فى أفريقيا يكون من مصر وهو شأن استراتيجى مهم فى العلاقات بين الدول سواء سياسيا أو العلاقات الأمنية والاقتصادية.

وكانت هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قد كرمت اليوم عضو المجلس النائب حسانين توفيق بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020 على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى، وذلك وفقاً للإعلان الرسمي الصادر عن منظمة AFICTA الدولية.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن حصول النائب على تلك الجائزة شرف لمصر ولمجلس الشيوخ، وتؤكد على أن المجلس يضم خيرة أبناء هذا المجتمع والخادمين له ولهذا البلد العظيم متمنياً للنائب كل توفيق ونجاح.