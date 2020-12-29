شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مصر فى أكتوبر 2020.. إنشاء محطات مياه وصرف وافتتاح جامعات ومتاحف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مصر إنجازات عديدة خلال شهر أكتوبر عام 2020، تصب فى صالح المواطن، ما بين إنشاء تجمعات سكنية ومحطات مياه شرب وصرف صحى وتحلية مياه البحر، وافتتاح متاحف و3 أفرع لجامعة الملك سلمان، وافتتاح مطار البردويل الدولى.

تتمثل الإنجازات التي تحققت خلال شهر أكتوبر 2020، في الآتى:

ـ إنشاء 17 تجمع بدوى وسكنى.

ـ إنشاء رافع مياه كرم أبو نجيلة.

ـ إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور.

ـ تطوير متحف المركبات الملكية.

ـ افتتاح جامعة الملك سلمان فرع الطور.

ـ افتتاح جامعة الملك سلمان فرع رأس سدر.

ـ افتتاح جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ.

ـ إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش.

ـ افتتاح طريق النفق رأس النقب بمحافظة جنوب سيناء.

ـ تطوير متحف كفر الشيخ.

ـ افتتاح متحف شرم الشيخ.

ـ افتتاح مطار البردويل الدولى.