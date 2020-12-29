شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يكرم النائب حسانين توفيق الفائز بشخصية 2020 بإفريقيا للريادة بالاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة مكتب مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، بتكريم عضو المجلس النائب حسانين توفيق، بمناسبة حصوله على شخصية عام 2020، على مستوى أفريقيا للريادة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى، وذلك وفقاً للإعلان الرسمى الصادر عن منظمة AFICTA الدولية.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن حصول النائب على تلك الجائزة شرف لمصر، لمجلس الشيوخ، تؤكد على أن المجلس يضم خيرة أبناء هذا المجتمع والخادمين له ولهذا البلد العظيم، متمنياً للنائب كل توفيق ونجاح.

فيما قدمت وكيلة المجلس النائبة فيبي فوزى تهنئتها للنائب، مؤكدة أن هذه الجائزة تؤكد التميز العلمي لمجلس الشيوخ الذي يضم كفاءات وقامات في كافة التخصصات.

من جانبه، أعرب النائب حسانين توفيق عن سعادته بتكريم المجلس له متقدما بالشكر والتقدير لرئيس المجلس ولوكيليه وللأمين العام على هذا التكريم مؤكدا أن مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال في كل المجالات، مشيراً الي أهمية تكنولوجيا المعلومات التي سيكون لها دور فعال في إحداث نقلة نوعية هامة لمصر في المرحلة القادمة.