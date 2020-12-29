شكرا لقرائتكم خبر عن 77 نائبا استخرجوا كارنيهات العضوية آخر أيام حفل استقبال النواب بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، حتى الآن 77 نائبا من النواب الفائزين بالمقاعد الفردية عن محافظات الصعيد وسيناء، وذلك فى اليوم الأخير لاستخراج كارنيهات العضوية.

وحرص أعضاء مجلس النواب، عقب استخراج كارنيهات العضوية، علي تفقد أروقة البرلمان، وذلك بعد أن خصصت الأمانة العامة للمجلس عددا من الموظفين لاصطحاب النواب، للتيسير عليهم .

وقام أعضاء البرلمان، بزيارة متحف المجلس، والذى يحوى تاريخ المجلس التشريعى، حيث يضم مستنسخات أثرية لأقدم ما أبدعته البشرية من وثائق وتشريعات وقوانين ومعاهدات، ويشغل المتحف قاعتين كبيرتين من مبنى البرلمان تضم القاعة الأولى مقتنيات من مختلف العصور، بينما تعرض القاعة الثانية مقتنيات لتطور الحياة البرلمانية فى مصر فى العصر الحديث، كما يضم المتحف قسما لعرض الهدايا التذكارية المهداة إلى رئيس المجلس.

كما اهتم النواب بالتقاط الصور التذكارية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، فضلا عن زيارة البهو الرئيسي لقاعة 25 يناير .

وحرص أعضاء المجلس علي التعرف على قطاعات شئون رئاسة مجلس النواب، وكان فى استقبالهم اللواء علاء ناجي، رئيس القطاع، والذى كان مكتبه مزدحما على مدار الساعة .

كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب واللجان الخاصة لاستخراج الكارنيهات بالأمانة العامة للمجلس قد استقبلوا اليوم نواب محافظات: (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، وذلك لإنهاء إجراءات استلام كارنيهات العضوية والحقائب النيابية.

وبدأ النواب في التوافد مع تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد أن انطلقت الأعمال الثلاثاء الماضي، حيث تم تقسيم النواب علي مستوي القائمة والفردي، تحقيقا للتباعد الإجتماعي ومنع الزحام، مع الالتزام بالتدابير الصارمة تجاه أزمة كورنا، مع الالتزام بالكمامات والمطهرات.

وأشاد أمين عام مجلس النواب، بدرجة الوعي العالية للنواب لالتزامهم بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحرص على التباعد، لافتاً إلى أنه منذ ظهور الجائحة شهر مارس الماضي كانت هناك توجيهات مشددة من رئيس مجلس النواب بالحفاظ على سلامة وصحة جميع المترددين على البرلمان حيث اتخذ البرلمان شعار "الصحة أولاً".

وأردف فوزي قائلاً: أن البرلمان كان من ضمن المؤسسات التي اتخذت إجراءات احترازية عالية نظراً لطبيعة وكثرة المترددين عليه من جميع محافظات الجمهورية.



الأمين العام للمجلس يستقبل النواب الجدد



الأمين العام لمجلس النواب والنائب أحمد السجينى



المستشار محمد فوزى الأمين العام لمجلس النواب والنائب محمد الحسينى



النائب أحمد زهير



النائب خالد خلف الله مع الأمين العام لمجلس النواب



النائب خالد خلف الله



النائب سليمان عطيوى مع الأمين العام للمجلس



النائب عبد الحكيم شاهين



النائب عصام العمدة



النائب عمرو السنباطى والأمين العام للمجلس



النائب مجدى ملك



النائب محسن أبو سمنة



النائب مصطفى بدران



النائب نشأت فؤاد عباس



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (1)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (2)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (3)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (4)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (5)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (6)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (7)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (8)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (9)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (10)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (11)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (12)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (13)