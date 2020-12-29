شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المنيا يضعون قوانين الخدمة المدنية والأحوال الشخصية فى مقدمة أولوياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل استقبال أعضاء مجلس النواب الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، استلام نواب المنيا كارنيهات العضوية.

وقال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن محافظة المنيا أنه سيحمل على عاتقه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون القيمة المضافة للمحاميين، وعدم إجبارهم على تقديم إقرار شهرى.

وأضاف على هامش حفل استقبال نواب البرلمان اليوم لاستخراج كارنيه العضوية، عن حزب مستقبل وطن أنه باعتباره رجل قانون سينضم للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أو لجنة حقوق الإنسان.

وعن أهم التشريعات التي يرى ضرورة إصدارها في أسرع وقت، قال أبو زيد أن على رأسها قانون بتشديد عقوبة إزدراء الأديان، وتعديل قانون القيمة المضافة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وزيادة ضمانات حصول الطفل والزوجة على حقوقهم.

من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بمحافظة المنيا، إن هناك عددا من الملفات الهامة في أجندته التشريعية بمجلس النواب بالفصل التشريعي الجديد، من بينها تعديل مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية وكذلك نقل المثبتين على الدرجات الشخصية إلي درجات دائمة بالموازنة العامة من خلال مشروع قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك تمييز كبير بين هؤلاء الموظفين البالغ عددهم نحو 300 ألف موظف على مستوى الجمهورية وبين باقي الموظفين بالدولة، فيما يتعلق بالرواتب والاجور والترقيات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن من الملفات الهامة، مشكلات الصرف الصحي بالمنيا، حيث لم ينفذ مشروعات الصرف في المنيا إلا فى 25 قرية من أصل 365 قرية بالمحافظة.

وتابع النائب أنه باعتباره ضابط شرطة سابق، فإن انضمامه سيكون للجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان سيكون أفضل بحكم خبرته، بجانب صعوبة المرحلة التي تمر بها مصر، والتي تستوجب تضافر كل الجهود سواء الأمنية او التشريعية للدفاع عن أمن وسلامة مصر، قائلا:" التحديات كبيرة والتهديدات من كل اتجاه، وهو ما يستوجب الاصطفاف في خندق الوطن".

وكان مجلس النواب قد استقبل النواب على مدار 6 أيام النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم الثلاثاء.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.



الأمين العام للمجلس يستقبل النواب الجدد



الأمين العام لمجلس النواب والنائب أحمد السجينى



المستشار محمد فوزى الأمين العام لمجلس النواب والنائب محمد الحسينى



النائب أحمد زهير



النائب خالد خلف الله مع الأمين العام لمجلس النواب



النائب خالد خلف الله



النائب سليمان عطيوى مع الأمين العام للمجلس



النائب عبد الحكيم شاهين



النائب عصام العمدة



النائب عمرو السنباطى والأمين العام للمجلس



النائب مجدى ملك



النائب محسن أبو سمنة



النائب مصطفى بدران



النائب نشأت فؤاد عباس



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (1)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (2)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (3)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (4)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (5)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (6)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (7)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (8)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (9)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (10)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (11)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (12)



النواب الجدد يستخرجون كارنيهات العضوية (13)



نشأت فؤاد عباس نائب طهطا وجهينة

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.