البورصة تختتم برنامجها التدريبى للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى بالأكاديمية الوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت البورصة المصرية، برنامجها التدريبى المقدم للدفعة الثالثة "65 متدرب" من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى تضمن 6 محاضرات على مدار 3 أيام متتالية، تضمنت جزء أكاديمى وأخر تطبيقي عملى، من خلال نموذج محاكاة عملية التداول فى البورصة.

وألقى الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، محاضرة في ختام البرنامج التدريبي، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ورحبت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، بالدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مؤكدة على أهمية البورصات فى توفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية، لدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن التعاون مع البورصة يدعم جهود الأكاديمية فى تنويع خبرات ومعارف التنفيذين فى شتى المجالات، وبالأخص المرتبطة بأسواق المال.

فيما استعرض الدكتور محمد فريد، هيكل، برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل غير المسبوق، الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذى تضمن مزيج متكامل ومتناغم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعية، وكذا الإصلاحات الهيكلية، بالتوازى مع سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.

وأكد أن كافة العلوم الاقتصادية تشترط لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى، ضرورة تضمنها إجراءات وأدوات وسياسات تسهم في تخفيف أى ضغوط تنتج عن برامج الإصلاح، وهو ما تضمنه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، متابعا: نعمل بالتعاون مع الأكاديمية على تزويد قيادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة فى دعم برامج النمو والتنمية الاقتصادية، وكذا أساسيات الادخار والاستثمار ".

ولفت رئيس البورصة، إلى أن لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها، ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.

تضمن البرنامج التدريبي 6 محاضرات تتضمن تعريف المتدربين بالبورصة وكيفية عملها ودورها في الاقتصاد وموقعها في المنظومة الاقتصادية، وكذا أساسيات التداول والاستثمار والادخار، وكذا تعريف المتدربين على كيفية استخدام نموذج محاكاة يمكنهم من التعامل والاستثمار بيعا وشراء للاوراق المالية المقيدة.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار، وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

تخرج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، ونحو 79 متدربا في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

التعاون بين البورصة المصرية والاكاديمية الوطنية للتدريب، يأتى تطبيقا للاستراتيجية التعليمية التي وضعتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتى تعتمد على إيجاد شراكات متعددة مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستفادة من خبراتهم في خلق أجيال جديدة من التنفيذيين، وتأهيلهم للقيادة المؤثرة مسلحين بكافةً المهارات التي يتطلبها سوق العمل.