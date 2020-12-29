شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد الحميد: قانون المحليات على أولوية بالفصل التشريعى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب 2015، وعضو مجلس النواب عن الفصل التشريعي الثاني (2021- 2026)، أن قانون المحليات سيكون على رأس الأولويات بمجلس النواب الجديد، فضلا عن قانون الإيجارات القديمة.

جاء ذلك فى تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى.

وأضاف عبد الحميد، أن لجنة الشؤون الاقتصادية ستولى اهتماما خلال الفصل التشريعى الثانى لبحث معوقات الاستثمار، مشيراً إلى أنه بالرغم من إصدار مجلس النواب قانون متكامل للاستثمار لدفع عجلة الاستثمار، إلا أنه لم يأتى بالثمار المنشودة منه، لذا سيتم عقد اجتماع مع المختصين لبحث العقبات التى تقف أمام الانطلاقة التى نطمح إليها.

وفى سياق متصل، لفت البرلمانى إلى أن النواب سيؤدون دورهم الرقابى على أكمل وجه، لاسيما وأن الفصل التشريعي يختلف عن سابقة حيث استقرار المؤسسات.

وكان مجلس النواب قد استقبل النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام تنتهي اليوم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب(12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ،الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.