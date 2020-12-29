شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل السفير الجورجي بمكتبه ويؤكد على عمق العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الثلاثاء، ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.

ورحب رئيس الشيوخ بالزيارة التى تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكداً أمله فى أن تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة خاصة البرلمانية.

من جانبه، توجه السفير الجورجي بالتهنئة للمستشار عبدالرازق، على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معرباً عن أمنيته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية، لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل، وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين لتدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

وأشار السفير، إلي أن جورجيا شهدت في أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية تم على اثرها تشكيل برلمان جديد عقد اول جلساته في الأسبوع الماضي.

وفي نهاية الزيارة، قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بإهداء درع المجلس للسفير الجورجي، والذى أهدي بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريماً له.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.