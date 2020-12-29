أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء أجزاء من "عربي" رابعة ابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور طارق شوقي، إن ما تردد عن إلغاء الوحدة الثالثة من منهج اللغة العربية للصفوف من رابعة ابتدائي حتى "ثانية إعدادي"، غير صحيح.

ونفي الوزير عبر أحد جروبات التعليم على "الواتس آب".

وعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية، منذ يومين، على الحكومة.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.