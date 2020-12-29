المركزي: 69 مليار جنيه رصيد القروض بمبادرة تمويل الصناعة بنهاية يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

كشف البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2019-2020 الصادر عنه اليوم الثلاثاء، إن الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وصل إلى 68.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر الماضي مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (8% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق.

وأعلن المركزي في سبتمبر الماضي مضاعفة شريحة المبادرة إلى 200 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه.

وأشار المركزي، في تقريره عن الاستقرار المالي، إلى أن مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ساهمت في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه فيما بين نهاية ديسمبر 2015 ونهاية يونيو 2020.

وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% متناقص للمنشآت الصغيرة.

وألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا.

وأعلن البنك المركزي رفع شريحة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 200 مليار جنيه إلى 350 مليار جنيه، بحسب ما قاله عامر في وقت سابق من هذا العام.