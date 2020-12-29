المركزي: تسوية 15.7 مليار جنيه بمبادرتي "مديونيات المتعثرين" حتى آخر يونيو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهر البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي 2019-2020 الصادر اليوم الثلاثاء، أن حجم التسويات التي تمت في مبادرتي المركزي للعملاء غير المنتظمين للأشخاص الاعتبارية لجميع الشركات والسياحة بلغ 15.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

وأشار المركزي إلى أنه تمت تسوية أرصدة مديونيات في المبادرة الأولى للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

كما بلغت أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار المبادرة الثانية للأشخاص الاعتبارية غير المنتظمة العاملة في قطاع السياحة- والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 ملايين جنيه فأكثر- نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعلنا في ديسمبر الماضي، عن إطلاق مبادرة لإسقاط فوائد مديونيات الشركات، التي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، بهدف تحفيز القطاعات المختلفة ودفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي.

وحدد البنك المركزي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأنها للأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، محددا رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك "بدون العوائد المهمشة" وفقًا للمركز في 30 ديسمبر الماضي.

كما أعلن المركزي في نفس الشهر عن مبادرة لإعفاء المتعثرين من الشركات السياحية المتعثرة، بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين، من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الإبقاء على الشركات في قائمة "إي سكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية عملاء مبادرة السياحة.