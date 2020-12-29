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منظمة الصحة العالميّة: ستظهر أنواع جديدة من "كوفيد -19" في المستقبل

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صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس .

 

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف "في العام المقبل.. من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال، ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعبوا من الوباء.

 

كما دعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى تبادل المعلومات الوبائية مع الأمم المتحدة والدول الأخرى.

 

ورأت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف أن تحور الفيروس التاجي سيستمر في المستقبل.

 

 

 

روسيا اليوم

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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