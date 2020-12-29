بدء التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي في الأرجنتين

بدأت في الأرجنتين، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت قناة "تودو نوتيسياس" التلفزيونية المحلية أن محافظ منطقة بوينس آيرس، أكسيل كيسيليوف، كان من أوائل الذين تلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن أول من تلقاه هو ممرضة من المنطقة عينها، التي تم توزيع أكبر نسبة من جرعات اللقاح فيها (123 ألف

جرعة).

وفي وقت سابق، وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والحكومة الأرجنتينية صفقة لتوريد 10 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، ووصلت الدفعة الأولى منها (300 ألف جرعة) إلى البلاد في 24 ديسمبر، وذلك بعد يوم من إعطاء وزارة الصحة الأرجنتينية إذنا لاستخدام اللقاح بشكل طارئ.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن العالم سيواجه في عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "في العام المقبل.. من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال، ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعبوا من الوباء.

كما دعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى تبادل المعلومات الوبائية مع الأمم المتحدة والدول الأخرى.