القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تتلقى أول جرعات من لقاح كورونا

تلقت القوات الأمريكية المرابطة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أول جرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا يجري تداولها هناك.

وأشار قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، الجنرال روبرت أبرامز، إلى أن "التطعيم ضد فيروس كورونا اختياري، وسيتاح لبقية أفراد القوات بعد وصول المزيد من الإمدادات".

وأكد أن "التطعيم ضد فيروس كورونا أداة أخرى، تساعد القوات الأمريكية في الحفاظ على وضعية دفاعية قوية ومتكاملة".

هذا مع العلم أن الجيش الأمريكي قام أمس الاثنين بأول جولة تلقيح ضد فيروس كورونا لقواته في قاعدة

"يوكوتا" الجوية باليابان.

كما أوضحت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية أن الجرعات الأولى من اللقاح استخدمت لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الطبية، من العسكريين، والمدنيين، وكبار القادة في القوة، التي يبلغ قوامها نحو 28500 عسكري، فضلا عن آلاف العاملين المدنيين وعائلاتهم.

من جانبها، تنوي كوريا الجنوبية بدء برنامجها للتطعيم العام في فبراير القادم، حيث ستكون الأولوية للأطقم الطبية، والفئات المهددة بالعدوى، بينما تعرضت الحكومة لانتقادات، نظرا لبدء التطعيم بالفعل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إنه تواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"، ستيفان بانسل، بهدف التأكيد على عزم البلد إبرام اتفاق لتأمين جرعات لقاح ضد كورونا من شركة "مودرنا"، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص.

كما وعد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتسريع إطلاق برنامج تطعيم بعد رصد سلالة جديدة للفيروس، لها علاقة بارتفاع سريع في حالات العدوى في بريطانيا.

وسجلت كوريا الجنوبية 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى هناك إلى 58725 إصابة، فيما قال مسؤولو الصحة في سيئول، إن البلد سجل عددا قياسيا من الوفيات اليومية بهذا الفيروس، بلغ 40 وفاة.