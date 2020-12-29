الصحة الفلسطينية: 1149 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 542 إصابة جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة

بلغ 127 "منهم 30 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتشهد الضفة الغربية إغلاقا كليا لبعض محافظاتها، فيما تشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن العالم سيواجه في

عام 2021 تحديات جديدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "في العام المقبل.. من المتوقع حدوث مشاكل، على سبيل المثال، ظهور أنواع جديدة من كوفيد -19"، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم المساعدة للأشخاص الذين تعبوا من الوباء.

كما دعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى تبادل المعلومات الوبائية مع الأمم المتحدة والدول الأخرى.