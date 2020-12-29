خادم الحرمين يدعو سُلطان عُمان إلى المشاركة في قمة الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة للسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل. تسلم الرسالة نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، خلال استقباله في «مسقط» الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف.

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء، خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

وأعرب «الحجرف» عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي، ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب. وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربعة الماضية، مستذكرين جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله - في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي، والمحافظة على ديمومتها.

من جهة ثانية، رأس الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، خليفة بن سعيد العبري، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الخامس لفريق استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة. وناقش المجتمعون متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة، واستكمال إصدار الأدوات التنفيذية (التشريعية) بشأنها، والوقوف على القرارات التي تواجه تحديات في تطبيقها، للوصول إلى حلول مناسبة من أجل استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.