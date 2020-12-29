شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب كرواتيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات كرواتيا الثلاثاء على ما ذكر مركز الرصد الأوروبي المتوسطي ما ادى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا في وسط البلاد.

وسجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد حوالي خمسين كيلومترا سكان زغرب الذين هرعوا مذعورين إلى الشوارع بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

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