شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر الدراسة عن بُعد لأول أسبوعين من الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن انطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير المقبل، عن بعد لجميع الطلبة، وفق الجداول المدرسية السابقة للفصل الدراسي الأول، مع الحفاظ على التوزيع الزمني لدوام الطلبة، المطبقة في الفصل الأول.

ووفقاً لـ” الإمارات اليوم” أوضحت الوزارة في تعميم، أصدرته أخيراً، أن دوام الهيئة الإدارية والفنية في المدرسة، سوف يكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

وقسّم التعميم دوام الهيئة التدريسية، إلى نوعين، أحدهما يكون “عن بعد” لحاملي الأنصبة بناءً على الجداول والأنصبة التي كانت مطبقة خلال الفصل الدراسي الأول، أما النوع الثاني يكون “في المدرسة” لغير حاملي الأنصبة، ويكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل.

وشدد التعميم على الالتزام بتطبيق الإجراءات عدة، منها التأكيد على جميع العاملين الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية في مقار العمل والتي تتمثل في اجراءات التباعد ولبس الكمامات ومنع التجمعات وفي حال مخالفة ذلك ستطبق القوانين والأحكام، إضافة إلى مباشرة جميع أعضاء الهيئة الادارية والفنية والهيئة التدريسية (من غير حاملي الانصبة )في المدرسة بعد التأكد من أن نتيجة الفحص سلبية، وكذلك إثبات الحضور والانصراف في كشوف رسمية تعتمد من مدير المدرسة، ويتم حفظها في المدرسة ورفع حالات الانقطاع والغياب غير المبرر الى مدير النطاق عبر البريد الالكتروني لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن الغياب.

وأشار التعميم إلى أن كل من يخالف ما ورد في التعميم سيتعرض للجزاءات والعقوبات الواردة في أحكام القانون بشأن ذلك، داعياً مديري المدارس إلى إبلاغ جميع فئات العاملين في المدرسة بذلك وضرورة تعهدهم بالالتزام.