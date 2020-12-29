شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار جسيمة .. زلزال بقوة 6 ريختر يهز كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال بلغت قوته ست درجات بمقياس ريختر ووقع في الساعة 1119 (1019 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه على بعد 46 كيلومترا جنوب شرق زغرب.
وجاء الزلزال الأحدث في أعقاب زلزالين قوتهما 2ر5 و5 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب في أضرار في بلدتي سيساك وبيترينجا، وكلتاهما قريبتان من مركز الزلزالين الأخيرين. وأفادت وسائل الإعلام الكرواتية بوقوع أضرار في زغرب، وأظهرت أشخاصا يفرون إلى الشوارع وأنقاض.
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