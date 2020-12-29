طالب النائب عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإحالة المدير العام للتقويم والامتحانات ومعاونه الى لجان طبية للكشف على قدراتهم العقلية والنفسية. وقال بحسب وثيقة حصلت الخليج 365، على نسخة منها ان "ذلك جاء بسبب اضطرابات نفسية وعقلية في تصرفاتهم اثناء الدوام الرسمي مما يتطلب احالتهم الى لجان طبية للحفاظ على سمعة المؤسسة التربوية".

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نائب يطالب الكاظمي بالكشف عن القدرات العقلية لمدير الامتحانات ومعاونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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