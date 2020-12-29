حالة نادرة.. كورونا أدخلته بغيبوبة فخرج منها بلهجة غريبة!

وتحدث أحد سكان قرية Aintree (ميرسيسايد، المملكة المتحدة) بلكنة اسكتلندية بعد الخروج من غيبوبة، حسبما ذكرت صحيفة " ليفربول إيكو"، وتقول الصحيفة:

"كافح واين أولدهام الفيروس مدة 11 أسبوعا، وتم نقله إلى المستشفى بتشخيص إصابته بفيروس كورونا في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب المضاعفات، ومن ثم دخل الرجل في حالة غيبوبة، بعد فصله عن جهاز التنفس الصناعي، بدأ أولدام يتحدث بلهجة غير عادية".



ويروي الرجل معاناته المرضية قائلا:

"عندما استيقظت، كنت مثل المجنون، وتحدثت بلكنة اسكتلندية، لم أستطع تحريك أي شيء، فقط رأسي قليلا، ويضيف بالقول: " لقد أصبت بالشلل".

وتم تأكيد وجود اللهجة من قبل زوجة واين أولدهام. وتتذكر المرأة أن زوجها لم يتعرف عليها على الفور. واشتكى من أنها لم تزره.

في وقت سابق في الولايات المتحدة، اعترف العديد من المرضى الذين اشتكوا من فقدان الأسنان وأمراض اللثة أنهم واجهوا هذه المشكلة لأول مرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.