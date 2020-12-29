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حالة نادرة.. كورونا أدخلته بغيبوبة فخرج منها بلهجة غريبة!

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وتحدث أحد سكان قرية Aintree (ميرسيسايد، المملكة المتحدة) بلكنة اسكتلندية بعد الخروج من غيبوبة، حسبما ذكرت صحيفة " إيكو"، وتقول الصحيفة:

"كافح واين أولدهام الفيروس مدة 11 أسبوعا، وتم نقله إلى المستشفى بتشخيص إصابته بفيروس في 5 أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب المضاعفات، ومن ثم دخل الرجل في حالة غيبوبة، بعد فصله عن جهاز التنفس الصناعي، بدأ أولدام يتحدث بلهجة غير عادية".

ويروي الرجل معاناته المرضية قائلا:

"عندما استيقظت، كنت مثل المجنون، وتحدثت بلكنة اسكتلندية، لم أستطع تحريك أي شيء، فقط رأسي قليلا، ويضيف بالقول: " لقد أصبت بالشلل".
وتم تأكيد وجود اللهجة من قبل زوجة واين أولدهام. وتتذكر المرأة أن زوجها لم يتعرف عليها على الفور. واشتكى من أنها لم تزره.



في وقت سابق في الولايات المتحدة، اعترف العديد من المرضى الذين اشتكوا من فقدان الأسنان وأمراض اللثة أنهم واجهوا هذه المشكلة لأول مرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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