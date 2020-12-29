معلومات جديدة حول استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي بالديوانية

كشف مصدر امني، الثلاثاء، عن معلومات جديدة حول استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في الديوانية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية الدولي، ما ادى الى اصابة احد العناصر الامنية وتضرر احدى عجلات الرتل".
واضاف ان "عبوة ثانية استهدفت ذات الرتل اثناء مروره على سريع السماوة الدولي، من دون وقوع اية اصابات او اضرار مادية".
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