وزيرة الهجرة تعلن اطلاق الوجبة العاشرة من منحة العائدين من النزوح الطارئ

اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الثلاثاء، عن اطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة البالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية.

وقالت جابرو في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة حرصت على توزيع المنح المقدمة لمستحقيها من الاسر العائدة، حيث تم اطلاق الوجبة العاشرة من منح العودة والبالغة مليون ونصف المليون دينار لكل اسرة عائدة من النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية وعبر منافذ البطاقة الالكترونية ( كي كارد )"، مشيرة إلى ان "الوجبة شملت (2600) عائلة عائدة من النزوح الطارئ الى مناطقها الاصلية".

واضافت "الوزارة اطلقت منحة العودة للاسر العائدة من النزوح الطارئ وبعدد محدود نتيجة لعدم اقرار الموازنة لهذا العام وقلة التخصيصات المالية"، لافتة الى ان "عدد المستفيدين من المنحة يبلغ نحو الفين و 600 عائلة عائدة".

وتابعت انه "تم اعلان الاسماء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة من قبل الوزارة لتشمل جميع الاسر العائدة في جميع محافظات البلاد".

وشددت جابرو ان "الوزارة عازمة على توزيع المنح لجميع العوائل العائدة بعد حصولها على الاموال الكافية واقرار الموازنة خلال العام المقبل".