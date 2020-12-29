"خلايا سيناء الإرهابية".. أحكام رادعة بحق 555 مدانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاقبت محكمة مصرية، الثلاثاء، 555 متهما بأحكام مختلفة في قضية تأسيس 34 خلية المعروفة بـ"ولاية سيناء 4".

وقضت المحكمة المختصة المنعقدة بالقاهرة، بمعاقبة 168متهما بالسجن المؤبد، وبالمشدد لمدة 15 عاما لـ36 متهما.

وشملت الأحكام معاقبة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالمشدد 7 سنوات لـ50 متهما.



وامتدت الأحكام لتشمل معاقبة 17 متهما بالسجن لمدة 10سنوات والسجن 5 سنوات لـ42 متهما والسجن 3 سنوات لـ89 متهما وبراءة 35 متهما آخرين.

ووجهت السلطات المصرية اتهامات لـ555 شخصا لقيامهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم إرهابي وارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.



وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية المصرية أن "الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل كوادر التنظيم مع قيادات داعش بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة".

وقالت التحقيقات والتحريات إن عددا من العناصر الإرهابية التحقوا بمعسكرات في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها".

وأظهرت أن "المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنائس في القاهرة والغردقة".