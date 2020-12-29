تركيا تسعى لتصنيع لقاح (سبوتنيك في) الروسي محليا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن أنقرة تسعى لتصنيع لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لمرض كوفيد-19 محليا، مضيفا أنها طلبت المزيد من المعلومات عن اللقاح قبل استخدامه لتطعيم المواطنين.

وأعلنت روسيا إبرام عدة اتفاقات دولية لتوفير لقاح (سبوتنيك في).

وقال جاويش أوغلو "خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس ذكر وزير الصحة أن هذه المعلومات بدأت تصل من روسيا وأن كل شيء يمضي في المسار الصحيح".

وأضاف "الهدف من هذا التعاون ليس فقط توفير اللقاح لكن... تصنيع هذا اللقاح في تركيا كذلك".

وأدلى جاويش أوغلو بتصريحاته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.

واتفقت تركيا أيضا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونافاك الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية، لكن الدفعة الأولى التي تضم ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح واجهت عقبات أرجأت تسليمها حتى هذا الأسبوع.

وفي الأسبوع الماضي قال باحثون أتراك إن لقاح كورونافاك فعال بنسبة 91.25 بالمئة استنادا إلى تحليل مؤقت. لكن وزير الصحة التركي قال هذا الأسبوع "نحن متأكدون الآن أن اللقاح فعال وآمن". كما اتفقت تركيا على شراء 4.5 مليون جرعة من لقاح شركتي فايزر وبايونتك، وتعكف حاليا على تصنيع لقاح محلي.