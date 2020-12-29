اغلاق محطة نووية في سلوفينيا وقائيا جراء الزلزال في كرواتيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت محطة كرسكو النووية في سلوفينيا وقائيا الثلاثاء جراء الزلزال الذي ضرب كرواتيا بقوة 6,2 درجات على ما أفاد ناطق باسم الموقع وكالة فرانس برس من دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة "أس تي ايه" للأنباء أن الأمر يتعلق "بإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية".

وشعر بالزلزال سكان العاصمة ليوبليانا ودول أخرى في المنطقة، من بينها المجر والنمسا، بحسب السكان ووسائل إعلام.

وحدد مركز الزلزال على بعد حوالي خمسين كيلومترا شمال زغرب، بالقرب من مدينة بيترينيا حيث انهارت منازل.

وكرسكو التي شيدتها مجموعة ويستنغهاوس على بعد مئة كلم شرق العاصمة ليوبليانا في زمن يوغوسلافيا السابقة وبدأت نشاطها في 1983، هي المحطة النووية الوحيدة في سلوفينيا التي تتقاسم الموقع مع كرواتيا.

وكان من المقرر أن تتوقف عن العمل في 2023، أي بعد أربعين عاما على بدء تشغيلها. لكن الدولتين قررتا في 2015 تمديد نشاطها لمدة عشرين عاما، رغم اعتراض العديد من المنظمات غير الحكومية.

وتنتج محطة كرسكو سنويا نحو 700 ميغاواط، اي عشرين بالمئة من احتياجات الكهرباء في سلوفينيا و15% من احتياجات كرواتيا.